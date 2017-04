À Lyon, l’Association Progrès du management fête ses 30 ans

Brigitte Brunel-Marmone est la présidente du directoire de l’entreprise La Vie Claire mais aussi la présidente du cercle de Lyon de l’Association Progrès du management (APM). Elle était l’invitée de L’Autre Direct pour parler des 30 ans de l’association.

© Tim Douet Brigitte Brunel-Marmone

Comme l’APM, le club de Lyon fête ses 30 ans ce mardi soir. Une association peu connue du grand public, qui regroupe pourtant 7 500 adhérents dans 370 clubs en France et à l'étranger. "À partir du moment où l’on est dirigeant d'une entreprise on peut rentrer à l'APM si l’on est parrainé par un membre", explique Brigitte Brunel-Marmone.

Chaque mois, les clubs organisent des réunions autour d’un des 350 experts de l’association. "Cet expert va nous aider à réfléchir, à travailler et à progresser sur des sujets très techniques comme la gouvernance, les finances, le marketing, mais aussi sur des thèmes comme le développement personnel du dirigeant, la philosophie, l'histoire, etc."

“Le business est interdit entre membres de l’association”

Le monde de l’entreprise a énormément changé depuis l’avènement d’Internet. Un monde qui voit aussi ses codes bouger avec l’arrivée d’un management différent, porté par les géants du Web comme Google et Facebook et par les start-up qui s’en inspirent. Un monde que l’APM essaie d’inclure, confie Brigitte Brunel-Marmone : "On essaie d'attirer beaucoup de jeunes dirigeants pour que tous les âges soient représentés dans les clubs. On essaie aussi d'attirer des femmes pour que les clubs soient le plus mixtes possible. La richesse d'un club se fait grâce à l'apport de l'expert, mais aussi grâce à l'apport de chaque membre."

Pour autant, en cette période d’élection présidentielle, l’APM ne souhaite pas jouer de rôle politique, comme l’explique la présidente du club de Lyon : "L’association est apolitique. Les membres ne viennent pas là pour faire du business parce que le business est interdit entre membres de l’association."

Retrouvez l’intégralité de notre entretien avec Brigitte Brunel-Marmone dans la vidéo ci-dessous.