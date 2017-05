L'Opéra de Lyon vend des costumes à petits prix

La vente de costumes prévue dans le cadre de la journée "Dans les coulisses de l'opéra" samedi 6 mai se déroulera finalement dans les entrepôts de l'opéra à Corbas, ce mercredi 3 mai de 10h30 à 19h30.

Opéra de Lyon Des costumes proposés à la vente

Vous rêvez d'un costume digne des plus beaux opéras ou êtes amateur de soirées déguisées ? Ce mercredi 3 mai, les entrepôts de l'opéra situés à Corbas accueillent le grand public pour une vente de costumes. Chaque saison, plusieurs milliers de costumes sont fabriqués par des artisans pour être portés lors des spectacles joués à l'opéra de Lyon. Ce mercredi, selon les modèles, pièces et accessoires, les prix se situeront entre 5 et 100 euros la pièce. Initialement prévue le samedi 6 mai dans le cadre de la journée "Dans les coulisses d'un opéra", la vente aura finalement lieu dans les entrepôts, 15 avenue du 24-août-1994 à Corbas.