Jonage : le maire LR contre les gens du voyage

A Jonage, la situation est tendue entre le maire et les gens du voyage après un été agité.

Le maire de Jonage ne supporte plus que des gens du voyage viennent dans sa ville. A tel point qu'il a même décidé d'installer un ancien panneau "Interdit aux gens du voyage" sous celui de sa propre commune ! Après un été mouvementé et la venue de nombreux gens du voyage, Lucien Barge veut arrêter leur arrivée dans cette petite commune de l'Est lyonnais. Des caravanes ont occupé illégalement un terrain municipal alors qu'elles faisaient escale avant de se rendre à la convention annuelle des évangélistes à la fin du mois d'août en Meurthe-et-Moselle.

Un panneau "Interdit aux gens du voyage"

Mais la décision de mettre ce panneau "Interdit aux gens du voyage" a beaucoup choqué. Les services de l'Etat ont demandé le retrait immédiat de ce panneau discriminatoire d'après Le Progrès. Le maire a accepté de le retirer mais il a précisé qu'il modifiera le panneau avec l'inscription "Interdit aux caravanes". Il a également qualifié que ce changement serait "hypocrite, çar ce sont bien les gens du voyage qui sont visés". De nouvelles déclarations qui prouvent bien que la situation est très tendue à Jonage.