Jazz à Vienne 2018 : la programmation annoncée

L’équipe du festival Jazz à Vienne a annoncé hier la programmation de l’édition 2018. En tête d’affiche : Marcus Miller, Morcheeba, Melody Gardot ou encore Jeff Beck. La billetterie est en ligne.

© Joséphine Mona Jazz à Vienne, dans le théâtre antique – juillet 2015.

Du 28 juin au 13 juillet, le festival Jazz à Vienne signe son retour pour une trente-septième édition. Si la programmation 2018 reste placée sous le signe du Jazz, elle fait aussi la part belle aux amoureux du hip-hop, de la soul et même du rock. On retrouve par exemple Mos Def et son groupe Black Star, la jeune Selah Sue qui offrira une performance en acoustique, et même le rockeur Jeff Beck, génie de la guitare électrique. Au total, ce sont plus de 1000 artistes qui se partageront les quatre scènes du Festival pour quinze jours de musique, de midi jusqu'à tard dans la nuit. Entre le mythique théâtre antique de Vienne, la scène Cybèle, le Jazz Mix et le Club de Minuit, 250 concerts sont programmés, dont 200 gratuits. Retrouvez la billetterie en ligne sur le site officiel.

28 juin : Al McKay's Earth Wind & Fire Experience / Malka Family

29 juin : Melody Gardot / Jazz Loves Disney

30 juin : Imany / Selah Sue

2 juillet : Jeff Beck / Joanne Shaw Taylor

3 juillet : Marcus Miller / Rhoda Scott

4 juillet : R+R=Now

5 juillet : Avishai Cohen / Ron Carter

6 juillet : Youssou N'Dour / Rokia Traoré / Mulatu Astatke

7 juillet : Black Star / Guts Live Band / Tank & the Bangas

8 juillet : Gilberto Gil / Pascoal & Grupo

9 juillet : Angélique Kidjo & Ibrahim Maalouf / Ambrose Akinmusire Quartet

10 juillet : Lucky Peterson / Sugaray Rayford / Marquise Knox

11 juillet : Magma / Thomas de Pourquery

12 juillet : Gregory Porter / Roy Hargrove Quintet

13 juillet : Morcheeba / Dhafer Youssef / Electro Deluxe / Sofiane Saidi & Mazalda / Moon Hooch / Gauthier Toux Trio