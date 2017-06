Impôts : plus que quelques heures pour déclarer ses revenus en ligne

La date butoir approche à grands pas. À minuit, ce mardi soir, les résidents des départements numéro 50 à 976 devront avoir fait leur déclaration en ligne.

À minuit ce mardi 6 juin, les habitants des départements concernés devront finaliser leur déclaration sur internet, au-delà de cette date, il sera trop tard. Toutes les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) en 2016 supérieur à 28 000 euros et une résidence principale équipée d’internet sont obligées de déclarer en ligne. En 2016, la déclaration en ligne avait été effectuée par plus de 4 millions d’utilisateurs, un chiffre en nette hausse comparée à 2015. À partir de 2019, il sera obligatoire de déclarer en ligne peu importe le RFR. Avis aux étourdis et aux distraits, en cas de retard, il sera tout de même possible de réaliser la déclaration en ligne, mais le montant de l’impôt pourra être majoré de 10 %, voire plus après un ou plusieurs rappels à l’ordre.