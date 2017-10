La région Auvergne-Rhône-Alpes en tête de l'accueil de migrants

Selon le journal Le Monde qui a obtenu les chiffres de la répartition des migrants dans les Centres d’accueil et d’orientation (CAO) en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui accueille le plus de migrants en France.

© Tim Douet Campement de migrants

Le journal Le Monde a obtenu les chiffres de la répartition des migrants dans les Centres d’accueil et d’orientation (CAO) en France, région par région. En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui accueille le plus de migrants avec 1536 arrivées depuis le 1er janvier 2017. Juste devant la Nouvelle-Aquitaine (1384 arrivées) et la région Grand Est (1399 arrivées). Le journal explique que "la région Auvergne-Rhône-Alpes (et la métropole lyonnaise) est aujourd’hui l’une des plus plébiscitées par les migrants et celle qui héberge le plus grand nombre de structures d’accueil". En effet la région compte 22 CAO pour 1435 places. Toutes structures confondues, la région offre 11 620 places. Le dispositif d’accueil français dispose de près de 80 000 places pour 110 000 demandes. Selon Le Monde "seuls 50 % à 60 % des demandeurs sont hébergés".