Edouard Philippe en visite à Lyon sur la question des réfugiés

Gérard Collomb et Edouard Philippe seront en déplacement ce lundi à Lyon pour rencontrer et échanger avec les acteurs d’initiatives et d’expérimentations faveur de l’intégration des réfugiés.

© Mairie du Havre

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb et le Premier ministre Edouard Philippe seront ce lundi à Lyon pour intervenir sur la question des réfugiés. Une visite d’autant plus importante que le collectif Agir Migrant se réunira le matin même devant le gymnase Dargent qui héberge des familles dizaines de sans-abris dans le 8e arrondissement pour dénoncer sa fermeture. “Les services météorologiques prévoient que les températures vont passer en dessous de 0 degré cinq nuits d’affilée la semaine prochaine, explique le collectif, où vont aller ces réfugiés et leurs enfants ? Est-il normal qu’ils errent sous la pluie et le froid ? Alors que l’Etat et la Métropole ont des centaines de logements vides, rien qu’à Lyon, sans parler des bâtiments qui pourraient être réquisitionnés…”

Le Premier ministre commencera sa visite à la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le 6e arrondissement pour rencontrer les réfugiés et les acteurs locaux qui les accompagnent dans leurs démarches lors d’une table ronde. À la fin de l’échange, le député LREM Aurélien Taché remettra à Edouard Philippe son rapport parlementaire sur la refonte de la politique d’intégration. Edouard Philippe conclura l’intervention par un discours sur la situation. Reste à voir si la visite portera ses fruits.