Hop’dépannage, un serrurier en urgence à Lyon

CONTENU SPONSORISÉ. Nombreux sont les Lyonnais s’étant déjà retrouvés confrontés à un problème de serrure. Face à l’urgence, il est aisé de contacter le premier serrurier venu et de se laisser avoir par des escroqueries à peine dissimulées. La société Hop’dépannage a souhaité rompre avec ces mauvaises pratiques à travers ses prestations.

La ville de Lyon et le département du Rhône figurent parmi les plus touchés par les cambriolages à travers l’Hexagone. Il est monnaie courante de faire appel à un serrurier lyonnais en urgence afin de remédier à une nécessité de changement de serrure. Face au besoin de chacun en matière d’intervention urgente en serrurerie, ou même de simple déblocage de porte, les arnaques sont nombreuses.

La société Hop’dépannage a vu le jour après qu’un de ses fondateurs eut vécu une histoire désagréable, dans l’objectif de contrer le phénomène.

Comment est née l’idée de créer Hop’dépannage ?

Le concept est parti de la mésaventure vécue par l’un des fondateurs. Un soir, il s’est aperçu avoir perdu ses clés sur le trajet entre son bureau et chez lui. Il a donc été contraint de faire appel à un serrurier près de son domicile en cherchant sur internet. Vite arrivé sur les lieux, le professionnel en question, en réalité peu scrupuleux, a tenté de l’arnaquer !

Comment s’y est-il pris ? Tout simplement en ne proposant aucune grille tarifaire à l’avance, et en annonçant un prix exorbitant à l’arrivée. Et bien sûr, difficile de trouver des avis fiables et positifs sur l’entreprise en question, un constat rendant d’autant plus difficile d’en évaluer le sérieux.

Il s’en est bien vite rendu compte, et le problème a finalement été résolu grâce à l’intervention d’un autre serrurier davantage digne de confiance ! Mais c’est de cette histoire qu’est née l’idée d’Hop-dépannage. A savoir, la volonté rompre avec ces escroqueries en puissance.

Nous avons donc souhaité mettre en place un service fiable, sur lequel les gens peuvent compter en cas de problème. Nous sommes joignables 24h/24 et 7j/7, parce qu’un problème de serrurerie peut toucher n’importe qui, n’importe quand.

De quelle manière garantissez-vous des prix adaptés à chaque intervention de serrurier ?

Tous nos tarifs sont vérifiables à l’avance, soit sur notre site internet, soit par téléphone. Une fois sur place, nos serruriers annoncent à nouveau le prix correspondant à la prestation, et propose un devis au client. Chacun est donc libre d’accepter ou de refuser la prestation proposée !

Quelle stratégie avez-vous mis en place pour vous lutter contre ce phénomène ?

Nous sommes partis d’un constat simple, selon lequel une personne nécessitant l’intervention d’un serrurier cherche d’abord sur internet (exactement comme notre fondateur). Face à l’urgence de la situation, il est naturel d’opter pour les premiers résultats proposés par les moteurs de recherche. Nous avons donc entamé une stratégie référencement afin d’apparaître parmi les premières positions et contrer les professionnels les moins scrupuleux.

Nos techniciens sont d’ailleurs sélectionnés au regard de leur parcours respectif et nous leur demandons tous les documents nécessaires à l’exercice de leur activité. A savoir : diplômes, assurance, ou encore bulletins de salaire. Au final, notre concept est très simple : nous voulons changer la façon dont les gens cherchent, puis contactent leur serrurier sur l’agglomération lyonnaise, à partir de relations de confiance.

