Guy Delisle se met dans la tête d'un otage

Guy Delisle, l'auteur de BD québécois est connu pour ses récits autobiographiques « Les chroniques de Jérusalem » « Schenzen » ou encore « Pyongyang ». Avec « S'enfuir, récit d'un otage », paru en septembre 2016, il a décidé pour la première fois de raconter l'histoire d'un autre. Celle de Christophe André, pris en otage en 1997 alors qu'il effectuait une mission pour MSF dans la région du Caucase. L'ex otage et l'auteur sont venus présenter l'album aux lyonnais lors d'une rencontre organisée à la Salle des Rancy le 21 février dernier.

« Cet album c'est l'histoire d'une rencontre » a déclaré Christophe André, qui n'avait ni l'envie ni le besoin d'écrire lui même son histoire. C'est en feuilletant Libération en 1997 que Guy Delisle découvre l'histoire de Christophe André. Fasciné par son histoire hors du commun, les deux hommes se rencontrent autour d'un déjeuner et se côtoient via Médecin Sans Frontières, lorsque Guy Delisle suivait sa femme qui travaille pour l'ONG. Christophe André lui a fait confiance et lui a partagé son histoire.

Une histoire qui commence en 1997 lorsque Christophe André se fait kidnapper lors d'une mission pour Médecin Sans Frontière en Tchétchénie. La région, régit par « une société clanique » est particulièrement instable. Mais Christophe André partait en connaissance de cause : « rester ou partir c'est une question qu'on se pose tous les jours » dit-il. Cette prise d'otage a été la première crise de cette ampleur qu'a connu MSF. Après trois mois de captivité, Christophe André est parvenu à s'échapper, le jour où son geôlier a oublié de l'attacher.

Raconter l'enfermement

Si l'album a mis 15 ans à prendre forme c'est parce que l'auteur a dû s'approprier une histoire qui n'était pas la sienne, afin de comprendre et de pouvoir transposer ce qui se passe dans la tête d'un otage. « C'est difficile de faire parler quelqu'un mais nous avions une méthode de travail où Christophe relisait les pages que je lui envoyais au fur et à mesure » explique Guy Delisle. « Il a tâtonné au début puis nous sommes parvenus à une osmose, il est arrivé à peindre ce que j'avais dans la tête » ajoute Christophe André. C'est ainsi qu'au travers des 420 pages de l'album que Guy Delisle parvient à installer une sensation d'isolement chez le lecteur, en dessinant le kidnapping, l'évasion et surtout les 111 jours de captivité de Christophe André. La majeure partie de l'ouvrage est centrée sur ces trois mois durant lesquels Christophe André était confiné dans une pièce vide, sans lumière. Pour Guy Delisle l'intérêt est de comprendre les « étapes psychologiques et la résistance que devait mener Christophe. Je voulais qu'on sente chaque jour passer » explique-t-il. Des jours longs et monotones pour Christophe André.

Le temps comme bouée de sauvetage

« Le pire c'était de ne plus savoir quel jour venait de s'écouler » raconte Christophe André. Quand on est détenu pendant plus de 3 mois, les repères se perdent « car se sont les autres qui décident à votre place » précise-t-il. Christophe André a alors pratiqué un exercice pour lutter contre le désœuvrement : compter les jours. « Quand il ne se passe rien, ça permet de rester concentré sur le plus important : sortir de là » explique-t-il. Il raconte que deux jours avant son évasion, ses geôliers l'ont pris en photo avec le journal Libération dans les mains. Lorsqu'il voit la date du quotidien, il se rappelle avoir eu la sensation de « gagner ». « J'ai bien compté. Ça a été une victoire de ne pas avoir perdu le fil. Ça permet de rester dans l'action ». Compter le temps est sûrement ce qui lui a permis de pouvoir s'échapper selon lui.

Si l'otage a pu tenir, c'est aussi par son aversion pour ses ravisseurs. Le manque de dignité, attaché à un radiateur lui est difficile à vivre. « Je les déteste, sur le plan mental c'est rafraîchissant » se rappelle Christophe André. « C'est essentiel de ne pas essayer de communiquer avec eux : ne rien demander, pour ne rien leur devoir. Si vous vous dîtes qu'en face c'est des copains, vous perdez la partie » explique-t-il.

L'humanitaire comme vocation

C'était lors de sa première mission pour MSF que Christophe André s'est fait kidnapper. Cela aurait pu le vacciner de l'humanitaire, mais au contraire. « Je ne me suis jamais posé la question si je repartirai avec MSF tellement s'était évident » confie-t-il. Quand on lui demande s'il a gardé des séquelles de sa captivité il plaisante : « oui des énormes séquelles, c'est très dur de vivre ». Aujourd'hui, il raconte qu'il prend plaisir à raconter cette histoire et que son évasion a agit comme une thérapie sur lui : « j'ai eu le sentiment que j'avais gagné ». A son retour en France, il a pris six mois de vacances puis il est reparti au Laos.