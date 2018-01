Guillaume Gomez : "Tous les chefs en veste blanche c'était sa volonté"

Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Élysée et meilleur ouvrier de France, a répondu aux questions de Lyon Capitale ce vendredi à la sortie de l'enterrement de Paul Bocuse.

© ERIC PIERMONT / AFP Guillaume Gomez

On a senti énormément d'émotion durant la cérémonie ?

Beaucoup d'émotions parce que même si on s'y attendait, finalement ce jour est arrivé. Même si Monsieur Paul ne voulait pas que ce soit un moment triste, ça l'est forcément parce que l'on perd tous quelque chose. On pense bien sûr à la famille, à lui et a tout ce qu'il a apporté.

Cette cathédrale avec tous les chefs en blanc, l'image était marquante ?

Tous les chefs en veste blanche c'était sa volonté. On a respecté ça et il y a eu ce moment émouvant quand le cercueil est passé et que tout le monde a applaudi.

Vous allez toujours faire la soupe VGE à l'Élysée ?

On fait la soupe Élysée toujours aujourd'hui parce que cette soupe a été inventée par Paul Bocuse en 1975 pour l'Élysée en l'honneur du président de l'époque Valery Giscard D'Estaing. Paul Bocuse a continué de la faire dans son restaurant sous le nom de soupe VGE et nous aussi aujourd'hui sous le nom de soupe Élysée.