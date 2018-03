Grèves SNCF : le détail des perturbations en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce jeudi 22 mars, alors que de nombreux fonctionnaires ont prévu de manifester, la SNCF entamera ses premiers mouvements de grève. Alors que des perturbations importantes sont attendues, Lyon Capitale fait le point sur les lignes concernées.

@Tristan Paret

La mobilisation est nationale, et s'annonce importante. Ce jeudi 22 mars marquera le début d'un vaste mouvement de grève à la SNCF, alors qu'une manifestation des fonctionnaires est prévue dans l'après-midi. La SNCF a annoncé qu'un train sur deux sera assuré sur l'axe sud-est et sur les lignes de TER, tandis qu'un sur quatre seulement des Intercités circulera normalement. Dans un communiqué, la SNCF prévient que le trafic "sera perturbé sur l'ensemble des TGV en région" et "très perturbé sr l'axe Paris-Clermont Ferrand ainsi que sur les TER en Auvergne-Rhône-Alpes".

Jeudi 22 mars, le trafic sera perturbé sur les lignes suivantes :

TGV : 4 sur 10 circuleront normalement sur l'axe Sud-Est

Intercités : La relation Clermont-Ferrand-Paris sera assurée par 1 train sur 3

TER :

La relation Lyon - Clermont-Ferrand sera assurée par 1 circulation sur 3 en autocars,

Les dessertes de Clermont-Ferrand vers Montluçon, Volvic et Thiers seront assurées par 1 circulation sur 3 partiellement en autocars

La relation Clermont-Ferrand – Moulins sera assurée par 4 circulations sur 5

La relation Clermont-Ferrand – Issoire sera assurée par 2 circulations sur 3

La relation Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay sera assurée par 4 circulations sur 5 partiellement en autocars

La relation Montluçon-Vierzon sera assurée par 1 circulation sur 3

La relation Montluçon-Paris ne sera pas assurée

Les relations Lyon – Clermont-Ferrand, Lyon-Roanne, Lyon-Paray-le-Monial – Tours, Lyon-Saint-Paul – Brignais, Lyon – Sain Bel seront assurées en autocar

Sur l'étoile stéphanoise, les dessertes de Saint-Etienne vers Le Puy, Montbrison et Perrache seront assurées en autocar

La desserte Lyon Part-Dieu – Saint-Etienne sera assurée par 1 circulation sur 8 et Lyon Perrache – Saint- Etienne ne sera pas assurée

La relation interrégionale Lyon-Dijon sera assurée par 1 circulation sur 5

La relation Lyon-Mâcon sera assurée par 2 circulations sur 5 partiellement en autocars

La relation Villefranche-Vienne ne sera pas assurée

La relation périurbaine Grenoble – Saint-André-le-Gaz sera assurée par 1 circulation sur 2

La relation périurbaine Grenoble – Chambéry sera assurée par 4 circulations sur 5

La relation Grenoble – Gap sera assurée par autocars

La relation Lyon – Bourg-en-Bresse sera assurée par autocars

La relation Bourg-en-Bresse – Oyonnax sera assurée par autocars

La desserte Lyon Part-Dieu – Grenoble sera assurée par 1 circulation sur 3

La desserte Lyon Perrache – Saint-André-le-Gaz sera assurée par 1 circulation sur 3

La desserte Lyon – Ambérieu sera assurée par 1 circulation sur 4

La desserte Lyon – Chambéry sera assurée par 1 circulation sur 2 partiellement en autocars

La desserte Lyon – Genève sera assurée par 1 circulation sur 2 partiellement en autocars

La desserte Lyon Part-Dieu – Annecy sera assurée par 3 circulations sur 5 partiellement en autocars

La desserte Lyon – Valence-Ville sera assurée par 1 circulation sur 5

Les circulations ferroviaires en Maurienne et en Tarentaise seront assurées par des autocars