Gratuité des transports : Paris se lance, qu'en est-il à Lyon ?

Les Parisiens bénéficieront peut-être un jour des transports en commun gratuits. La maire de la ville, Anne Hidalgo, a annoncé le lancement d'une étude visant à étudier cette possibilité, présentant la gratuité du secteur comme "une clef de la mobilité urbaine". A Lyon, ni le Sytral ni la mairie ne semblent convaincus par l'initiative.

© Laurent Cousin

Lundi 19 mars, Anne Hidalgo a annoncé le financement d'une étude portant sur la gratuité des transports en commun dans la capitale. Tandis qu'un vote sur la gratuité des tickets pour les plus de 65 ans est en cours, la maire de Paris a fait savoir qu'elle souhaitait analyser la viabilité d'un élargissement du projet à l'échelle de tout le réseau francilien. Alors que le sujet revient régulièrement à Lyon, et malgré l'apparition de forts pics de pollution sur ces dernières années et l'instauration de la vignette Crit'Air, le Sytral a toujours refusé d'appliquer une gratuité stricte sur son réseau.

Un manque à gagner trop important pour le Sytral

L'argument d'un manque à gagner trop important étant systématiquement avancé par le syndicat des transports lyonnais. Le Sytral insiste, "on ne peut pas comparer Paris et Lyon en termes de budget. Tous les français paient pour les transports parisiens, ce n'est pas le cas à Lyon". En effet, la RATP bénéficie d'allègements fiscaux non négligeables.En effet, sur un total de 1231 millions d'euros de contributions publiques en 2014 versées au syndicat gérant les transports franciliens, 128 millions proviennent directement de l'État. Interrogée sur la possibilité d'une étude lyonnaise similaire à l'initiative parisienne, la mairie de Lyon indique que la gratuité des TCL n'est pas au programme. "Ce n'est pas une très mauvaise idée, mais ce n'est pas dans les tuyaux. Nous sommes soucieux de ne pas endetter la ville, et les TCL sont déjà gratuits lors des cas de force majeures, comme pendant la fête des Lumières" a indiqué la mairie. Car en effet, une telle mesure pourrait coûter cher à la ville. A Paris, l'exécutif devra par exemple débourser quelques 12 millions d'euros si la gratuité du réseau pour les plus de 65 ans est votée.