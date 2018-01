Gérard Collomb rend hommage à Paul Bocuse

Après l'annonce du décès du chef triplement étoilé, l'ancien maire de Lyon n'a pas tardé faire part de ses condoléances.

©Tim Douet

"Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil". Les mots de Gérard Collomb ne se sont pas fait attendre bien longtemps après l'annonce du décès de Paul Bocuse. Le ministre de l'Intérieur, qui l'a souvent croisé à Lyon, a publié un message de condoléance sur son compte Twitter.

"Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité et générosité. Excellence et art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion."

Plus tard dans l'après-midi, le ministère de l'Intérieur a relayé un hommage officiel de Gérard Collomb. "Aujourd’hui, notre pays pleure un de ses plus éminents représentants, qui avait su, dans toutes les villes du monde, porter haut la simplicité et l’élégance qui sont la marque de l’art de vivre à la française, déclare le ministre de l'Intérieur. Aujourd’hui, Lyon dit adieu à un de ses plus enfants les plus illustres, qui aura marqué à jamais son histoire."

"Je perds un ami cher"

"A titre personnel, je perds un ami cher, poursuit Gérard Collomb. Jamais je n’oublierai ces jours de janvier où, tous les deux ans, les plus grands chefs du monde se rassemblaient entre Rhône et Saône, pour cuisiner en l’honneur de Paul BOCUSE. Jamais je n’oublierai non plus ces moments suspendus où ensemble, nous avons, autour d’un repas, échangé, dialogué, dans une émouvante fraternité."

Paul Bocuse s'est éteint ce samedi matin à son domicile de Collonges-au-Mont-d'Or, juste au-dessus de la célèbre auberge triplement étoilée, 91 ans après y avoir vu le jour.