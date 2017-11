Gérard Collomb rend hommage à Marin à Lyon

Un an après sa violente agression à la Part-Dieu, le jeune homme a été décoré par Gérard Collomb à l'occasion d'un dîner de gala à l'hôtel de Ville, en faveur de l'association créée par ses proches.

"J’ai remis hier la médaille d’or pour actes de courage et de dévouement à Marin". De passage à Lyon en cette fin de semaine, Gérard Collomb en a profité pour rendre hommage au jeune homme sauvagement agressé le 11 novembre 2016 à la Part-Dieu alors qu'il tentait de défendre un couple qui s'embrassait.

Marin, dont l'histoire a suscité l'émoi dans la région poursuit sa rééducation. Ses proches ont crée une association, nommée "La Tête haute", qui récolte des fonds pour financer les coûteux traitements nécessaires au jeune homme.

"Un long suivi médical et un aménagement de son domicile seront nécessaires, écrivait la mairie de Lyon en début de semaine. Mais il existe deux autres objectifs, chers à Marin et à ses parents: aider les victimes d’agression dans les transports en commun et financer des programmes de recherche médicale sur le cerveau"

La légion d'honneur pour Marin ?

Ce vendredi soir à l'hôtel de Ville un dîner de gala était organisé en faveur de l'association. Le tout en présence du ministre de l'Intérieur donc, et de son successeur à la mairie de Lyon, Georges Képénékian. "Cher Marin, je suis convaincu que la République se doit de reconnaitre ses héros, ceux qui, dans les gestes du quotidien, la défendent, portent haut ses valeurs, a écrit Gérard Collomb sur ses réseaux sociaux. Et tu es incontestablement de ceux là. Ce soir, c'est toute France qui a la tête haute."

Outre la médaille reçu hier, Marin pourrait bien se voir distinguer par la République française dans les mois à venir. "J’ai en effet saisi le Président de la République et la Grande Chancellerie pour que soit effectivement étudiée la possibilité de lui remettre, la plus haute distinction française, la Légion d’Honneur", a précisé Gérard Collomb. Une pétition en ce sens avait circulé l'hiver dernier.

