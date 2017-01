Gérard Collomb mise sur l'émotion pour ses voeux 2017

Voix solennelle, note de piano et musique émotion, l'équipe de communication qui entoure Gérard Collomb a mis le paquet pour souhaiter une bonne année 2017 aux Lyonnais.

Capture d'écran de la vidéo de Gérard Collomb

"L'année s'achève, et avec elle ses peines et ses tragédies". C'est avec une voix grave que le maire de Lyon démarre sa vidéo diaporama pour partager ses voeux aux Lyonnais sur sa page Facebook. Sa rétrospective de l'année 2016 s'attache à souligner la "solidarité" de Lyon lors des attentats qui ont frappé la France et ses voisins européens, avant de se concentrer sur les grands évènements qui ont "fait battre le coeur de notre ville et l'ont fait rayonner encore un peu plus au delà de ses frontières." Les photos du maire dans la foule de la fanzone de l'euro, drapeau français sur la joue, s'enchaînent. "Cet art du vivre ensemble, nous continuerons à le cultiver entre Rhône et Saône" annonce-t-il sur une musique qui monte crescendo. Gérard Collomb se congratule de la "métamorphose de la ville" qui s'est "hissée dans le Top 10 des métropoles européennes les plus attractives quand elle était à peine à la 25 ème place dans les années 2000". Les vues d'artistes des grands projets de la municipalité et de la Métropole passent les uns après les autres avec en fond les promesses du maire d'une "grande ambition pour Lyon au service de ses habitants".

Lyon : un "modèle" qu'il aimerait voir émerger au niveau national

Certains ne manqueront pas de tousser lorsque le maire dévoile le "secret du modèle lyonnais" : "construire ensemble pour réussir ensemble." En effet, Gérard Collomb n'est pas réputé pour sa concertation publique, mais parfois plutôt pour sa volonté à passer en force, sa sourde oreille ou son indisponibilité à recevoir certains dans son bureau. Si l'élection présidentielle n'est pas évoquée et le nom d'Emmanuel Macron n'est pas prononcé dans ce discours, difficile de passer à côté de la promotion que lui apporte encore une fois Gérard Collomb, vantant le "modèle lyonnais" qu'il "aimerait voir émerger au niveau national". "Notre pays a tant besoin qu'on libère ses énergies, qu'on dépasse des clivages qui l'étouffe, des postures qui l'affaiblissent, avec constance et détermination. Je porterai cette parole dans les mois à venir, car je sais qu'elle est aussi la votre." Le clin d'oeil est d'autant plus flagrant que la vidéo est partagé aux médias par l'adresse mail "Lyon en marche" accompagné par une photo duo du maire de Lyon et de l'ex ministre de l'Economie. Le maire de Lyon clôture son discours vidéo en souhaitant une année "utile pour notre ville et pour notre pays".