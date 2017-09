Fin du stationnement gratuit à Lyon ce vendredi 1er septembre

Après un mois de stationnement gratuit en août, les 31 400 places de parking gratuites sont redevenues payantes ce vendredi 1er septembre.

Terminé le stationnement gratuit à Lyon. Depuis ce vendredi 1er septembre, les 31 400 places des zones Chrono et Tempo gratuites au mois d'août sont redevenues payantes. À la place du message informant de la gratuité, les prix seront de retour sur les horodateurs. Dans les rues plus fréquentées et les places en zone Presto et Nocturne qui sont restées payantes afin de "répondre aux besoins de rotation (commerces, bureaux…) et freiner l’immobilisation de longue durée", rien ne devrait changer. Pour toutes les zones, le premier quart d’heure gratuit est inclus dans la durée du stationnement payant sachant que le premier forfait permettant de stationner jusqu’à 30 minutes intègre 15 minutes gratuites.

Tarifs et horaires de stationnement

Courte durée (hypercentre) : Presto

De 9 à 19h tarif progressif de 1 à 5€ coût pour 1 heure : 2€ durée maximum : 1h30 (5€) paiement minimum : 1€ (30 minutes) 15 premières minutes gratuites inclues dans le tarif global de stationnement Gratuité les dimanches et jours fériés, mois d'août : payant

Moyenne durée : Tempo

De 9h à 19h tarif constant de 0,5€ pour 30 minutes coût pour 1 heure : 1,30€ durée maximum : 3h (4€) paiement minimum : 0,5€ (30 minutes) pièces acceptées : 0,1€, 0,2€, 0,5€, 1€ et 2€

15 premières minutes gratuites inclues dans le tarif global de stationnement

Gratuité les dimanches, jours fériés et le mois d’août

(quai Romain Rolland, Lyon 5e) : Nocturne

De 19h à 9h du dimanche au vendredi, le samedi de 19h à 4h forfait pour une nuit : 3€ durée maximum : 14h mois d'août : payant