Faire ses courses sur Amazon devient possible à Lyon

Amazon vient de lancer "Pantry", un service de livraison de courses. Il est accessible dans 14 villes françaises, dont Lyon.

Capture d'écran Amazon.fr Le service "Pantry" d'Amazon.

"Plus besoin de faire la queue ou de porter vos courses". Le message trône sur le site d'Amazon depuis ce mardi 7 mars. Et pour cause. Le géant américain du e-commerce vient de lancer sa boutique "Pantry" (qui signifie garde-manger) dans 14 villes françaises dont Lyon.

Il est désormais possible de faire ses courses du quotidien via la plate-forme de e-commerce. Ce service permet de se faire livrer plus de 3800 produits du quotidien. Les consommateurs peuvent ainsi acheter des articles issus des rayons ménagers, hygiène, épicerie ou animalerie. L'achat de produits frais ou surgelés demeure impossible.

"Vous bénéficiez de formats adaptés à vos besoins (plus besoin d'acheter les produits en lots) et pouvez passer votre commande sans minimum d'achat", explique le site internet. Le service est réservé aux abonnés Premium et facturé 3,99 euros. Une fois commandés, les articles sont livrés selon un délai allant de deux à trois jours. Pour l'heure, la livraison n'est disponible que dans 14 grandes villes françaises. Pourtant, le coût de la livraison pourrait freiner les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à opter pour le drive dans l'unique but d'éviter les frais de livraison.

Au cœur de nombreuses polémiques

Grâce à l'implantation de cette nouvelle plate-forme en France, Amazon espère concurrencer les enseignes de la grande distribution. Dans cette volonté d'expansion, la firme américaine multiplie ces dernières années les embauches en Europe. En France, plus de 1,5 milliard d'euros ont été déboursés depuis 2010.

Pourtant, l'entreprise est depuis quelques années au cœur de nombreuses polémiques. Elle est notamment très critiquée sur les conditions de travail qu'elle impose à ses employés. « Presque tous mes collègues ont un jour pleuré à leur bureau », déplorait Bo Olson, un ancien employé d'Amazon dans un article du New York Times.