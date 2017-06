SoLatino Festival : solidarité et culture latine dansent en rythme

Une douzième édition, placée sous le signe de la solidarité, qui se tiendra du 21 au 25 juin dans la métropole. Le collectif Baila Conmigo propose comme chaque année son SoLatino Fesival. L'occasion de découvrir de nouvelles danses pour les plus curieux, en aidant l'association Water Aid à recueillir des fonds pour ses actions. Caliente !

© Baila Conmigo Affiche SoLatino Festival 2017

Depuis 2005, Baila Conmigo propose des cours de danses latines à ses élèves, sur pas moins de quatre sites en région lyonnaise. Cette année, pour la douzième édition, le SoLatino Festival se joint à l'association Water Aid, qui œuvre pour l'accès à l'eau potable dans le monde, et pour l'hygiène de vie. Un partenariat solidaire, où l'intégralité des fonds seront reversés à l'association. L'année précédente, le festival a réussi à recueillir plus de 3 500€, et compte bien faire mieux cette année.

Des cours solidaires

Pour ouvrir la période estivale, SoLatino Festival débutera le 21 juin, jour de la fête de la musique. Jusqu'au 25, des cours seront dispensés à tous ceux qui veulent s'inscrire, pour un coût unique de 10€. Pour les plus téméraires, le full pass, au prix de 50€ donne accès à l'ensemble des cours proposés. L'occasion pour les amateurs comme pour les habitués, de profiter des conseils de professionnels de la salsa, zumba, bachata, kizomba, kuduro ou même du pole dance. Apprendre, découvrir ou réviser ses pas de danse, tout en participant à une cause solidaire, le SoLatino Festival conjugue plaisir et altruisme pour tous.

Soirées endiablées

Les cours de début de soirée seront l'apéritif de soirées hautes en couleurs, entièrement gratuites. Cinq lieux qui pour l'occasion accueilleront les festivaliers pour des soirées à thème.

Retrouvez tout le programme et la fiche d'inscription ici

21 juin, Fiesta de la Musica, Place Bir Hakeim, Lyon 3e arrondissement

22 juin, Noche Sensual bachata et kiz, Les Voûtes, Caluire

23 juin, Noche Sabor reggaeton, Le Blogg, Lyon 7e arrondissement

24 juin, Noite brasileira et Latino mix, DZ Café, Villeurbanne

25 juin, Noche blanca cubana, Cubana Café, Lyon 1er arrondissement