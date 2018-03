Printemps des Docks : week-end déco et tendance

C'est l'un des plus grands événements lifesyle de Lyon. Le Printemps des Docks s'installe à la Sucrière à partir de ce vendredi 23 mars, pour un week-end placé sous le signe de la créativité.

Vous êtes fans de déco ? Vous recherchez une lampe, un fauteuil, un accessoire ou simplement des inspirations pour enrichir votre intérieur ? Alors ne ratez par cette occasion pour découvrir les dernières tendances en matière de déco, d'art de vivre et de mode.

Le Printemps des Docks est une sorte de show-room géant, avec plus de 200 exposants déployés sur plus de 3000 m2 qui proposent également des ateliers - notamment pour les enfants - et des rencontres. Cette année, l'invité de marque est Serge Bensimon, qui vient fêter les 40 ans de la célèbre tennis en toile de coton dont il est le co-créateur.

Le Printemps des Docks s'affirme également comme un rendez-vous gourmand. Vous y retrouverez des producteurs et des artisans qui proposent leur production en direct, privilégiant la qualité et la traçabilité (circuits courts, bio…) ainsi que des chefs qui, cette année, ont annoncé leur intention de bousculer les codes de la gastronomie.

Le Printemps des Docks. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018. La Sucrière (Lyon 2e). Vendredi 10h > 22h / Samedi 10h > 20h / Dimanche 10h > 20h.

http://leprintempsdesdocks.com/