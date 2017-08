Lyon : une éclipse partielle de Lune aura lieu à 19h23

Une éclipse partielle de Lune aura lieu aujourd'hui entre 19h23 et 21h18. L'apogée du phénomène se produira à 20h20, et Lyon fait partie des villes les mieux placées pour admirer le spectacle.

En début de soirée, la Lune la Terre et le soleil vont presque s'aligner, provoquant une éclipse de Lune. La Lune va passer dans le cône d'ombre de la Terre, ce qui aura pour conséquence de cacher une partie du satellite, la rendant invisible. Au maximum, 25% de la lune devraient s'ombrager en ce début de soirée. Le phénomène est visible depuis toute l'Europe, mais en France les spécialistes conseillent l'est du pays pour un meilleur point de vue. Pour observer l'éclipse, pas besoin de lunettes. Il vous faudra simplement tourner le dos au coucher du soleil, et regarder la lune s'élever dans le ciel.