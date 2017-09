La Vogue des marrons ouvre ce samedi et fête sa 150e édition

La Vogue des marrons, qui fête cette année sa 150e édition, s’ouvre ce samedi à Lyon sous la pluie. Les animations se poursuivront jusqu’au 12 novembre prochain.

© Tim Douet Vogue des marrons, Lyon.

La fête foraine traditionnelle lyonnaise la Vogue des marrons ouvre ses manèges ce samedi à Croix-Rousse. C’est également l'occasion pour la dernière grande fête foraine de l’année de souffler ses 150 bougies. Jusqu’au 12 novembre, petits et grand pourront profiter des manèges, autos-tamponneuses, barbes à papa, pêches aux canards et, évidemment, de déguster des marrons sur les stands dispersés sur le boulevard et la place de la Croix-Rousse, ainsi que sur l’esplanade du gros caillou.

En prévision de l'événement, le réseau TCL a modifié certains de ses trajets pendant toute la durée de la vogue des marrons. La ligne 33 est limité à Cuire les samedis et dimanches de 13 heures jusqu’à la fin du service. Le métro C pour sa part est renforcé : il sera disponible toutes les 7 minutes au lieu des 11 minutes d’attentes traditionnellement appliquées les dimanches et jours fériés.