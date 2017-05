Courir pour Elles et la lutte contre le cancer du sein à Parilly

La désormais célèbre course caritative du parc de Parilly prendre le départ ce dimanche peu après 10h30 pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, tout en transpirant.

Le parc de Parilly est en train de se parer de rose. La 8e édition de la course caritative Courir pour elles est dans les starting-blocks. Le départ de cette gigantesque course, qui devrait réunir près de 16.000 personnes, sera donné vers 10h35 au parc de Parilly.

Le village a ouvert à 9 heures.Un cours de yoga est également prévu dans la matinée, avant la remise des récompense en fin de course et la fameux pique-nique géant. Cette course permet de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein, 150.000 euros l'an dernier.

C'est sous la pluie que les bénévoles ont dû monter le village ces derniers jours. Mais tout est fin prêt pour accueillir coureuses, marcheuses et spectateurs, malgré un temps pas franchement radieux.