Beate Klarsfeld face aux collégiens : "Engagez-vous !"

Ce mercredi matin, 135 collégiens étaient réunis à la Métropole de Lyon pour assister à une conférence donnée par Beate Klarsfeld à l’occasion du 30e anniversaire du procès Klaus Barbie.

Tim Douet Beate Klarsfeld à la Métropole de Lyon à l'occasion du 30e anniversaire du procès Klaus Barbie

Quelques heures avant leur départ pour un voyage à Auschwitz, une foule de collégien a envahi la salle du conseil à la Métropole de Lyon.

La conférence a commencé par la diffusion d’un documentaire composé de témoignages de victimes du procès de Klaus Barbie, ex-chef de la Gestapo à Lyon. Le criminel nazi avait été condamné par la cour d’assises du Rhône à la prison à vie pour "crimes contre l’humanité". Cela fera 30 ans le 11 mai prochain.

Entouré de représentants et d’élus, Beate Klarsfeld a, ensuite, retracé sa vie et son engagement contre toutes les formes de totalitarisme et la traque d’anciens nazis – dont celle de Klaus Barbie en Bolivie – qu’elle mène depuis près de 60 ans avec son mari, Serge Klarsfeld.

"Engagez-vous contre le Front National !"

Sans oublier d’évoquer les problèmes actuels, Beate Klarsfeld s’est adressée aux collégiens en leur demandant de "s’engager contre le Front national" et de ne pas céder face aux risques que constituent les partis extrémistes.

Avant de terminer la conférence, Beate Klarsfeld n’a pas manqué de rappeler aux collégiens l’importance du "devoir de mémoire" que constitue leur voyage afin que "le futur ouvre les yeux sur le passé et que cela prévienne les combats pour lesquels il faudra lutter’’. Et de terminer sur une note d’espoir : "Engagez-vous ! Qu’importe la cause, il y en a d’autres à défendre aujourd’hui. Ne laissez jamais tomber. Il faut toujours rester optimiste !"

Suite à cette conférence, Beate Klarsfeld accompagne les collégiens dans leur voyage à Auschwitz et Birkenau. Celui-ci est organisé depuis 1995 par le Département du Rhône – la Métropole de Lyon a pris le relais en 2015.