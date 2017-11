En plein Paradise Papers, le concert de Shakira à Lyon est annulé

Officiellement, l'annulation de sa tournée européenne est due à une hémorragie des cordes vocales dont souffre la chanteuse, précise le promoteur de l’événement.

DR oouinouin Shakira en concert en 2010

Les fans de la chanteuse colombienne devront attendre 2018 et le report de sa tournée mondiale. Dans un communiqué, Live Nation, promoteur de la tournée "El Dorado World Tour" a annoncé le report des concerts "sur ordre du médecin" et au vu de la santé de la chanteuse, qui souffre d'une hémorragie des cordes vocales. Il n'y aura donc pas de concert à la Halle Tony Garnier le 28 novembre prochain. Le promoteur de la tournée mondiale précise que différentes options devraient être proposés aux fans qui ont déjà achetés leurs places. Une annulation qui intervient peu de temps après que la chanteuse soit épinglée par l'enquête des Paradise Papers menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Shakira serait, selon Le Monde, domiciliée fiscalement aux Bahamas tandis qu'elle vit à Barcelone et aurait transféré à Malte et au Luxembourg ses droits d'auteurs, soit plus de 30 millions d'euros.