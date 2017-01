Villefranche : la cité scolaire Claude Bernard rouvre ce vendredi

Fermée depuis la rentrée à cause d'une panne de chauffage, la cité scolaire Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône devrait rouvrir ce vendredi 6 janvier.

© google Lycée Polyvalent Claude Bernard

Ce mardi 3 janvier 2017, les températures trop basses constatées dans la cité scolaire Claude Bernard, à Villefranche-sur-Saône, ont conduit le chef d’établissement à décider une suspension des cours. Pour pallier ces températures impropres à la tenue des cours, un prestataire de maintenance et d’exploitation du site a été mobilisé dès le 3 janvier, mais n’a pas permis de rétablir le même jour les conditions normales de fonctionnement de l’établissement.

À l'origine de ce problème, "une panne du réseau de chauffage urbain sur l’automate de gestion technique centralisée du chauffage de l’établissement", explique la région.

Deux chaudières mobiles autonomes et une des anciennes chaudières ont été allumées et un retour au fonctionnement normal est prévu à compter du vendredi 6 janvier, à 8 heures. Les élèves et les familles ont été informés de la date de reprise des cours par l’intermédiaire de l’espace numérique de travail. La région a indiqué que "la cité mixte Claude Bernard bénéficiera, en 2017, d’importants travaux de restructuration des bâtiments administratifs et pédagogiques. Au cours de cette opération, le réseau de chauffage sera également modernisé."