Uniforme scolaire à Meyzieu : les parents veulent être entendus

Christophe Quiniou, maire LR de Meyzieu, a déclaré à plusieurs reprises penser au retour de l’uniforme dans les écoles. Cette question divise les parents qui espèrent surtout être entendus et consultés sur ce sujet avant avant une prise de décision.

© Tim Douet

Christophe Quiniou en parle depuis maintenant plusieurs mois. D’abord lors de ses vœux pour 2018 puis dans une interview à France 3 début février ou encore au Progrès il y a quelques semaines. Il souhaite remettre au goût du jour l’uniforme scolaire et assure que de nombreux parents d’élèves sont demandeurs. Les parents sont par contre divisés et ont surtout des avis très tranchés, des deux côtés. “Ça ne me plait pas du tout. Ça fait penser à un régime communiste, à l’armée. Ça enlève des libertés”, peste par exemple Karim, un parent d’élèves venu chercher son enfant à l’école Jacques Prévert de Meyzieu ce vendredi. Quelques mètres plus loin, sur le parking de l’école, d’autres parents d’élèves sont d’un avis contraire. “Il n’y aurait plus de différences entre les élèves, ils ne se moqueraient plus les uns des autres. Il y aurait plus d’égalité” s'enthousiasme Diop. “Les gens arrêteraient de regarder la marque. Les gens vivent pour la marque et pas pour les vêtements. J’ai grandi avec la blouse et je trouve magnifique les uniformes à l’anglaise” ajoute Nadia alors que pour Rachida, “c’est non, je les habille comme j’ai envie de les habiller, je n’aimerais pas que l’on me l’impose”. Autant les parents sont divisés, autant les enfants sont, eux, unanimes : il sont contre. “J’ai pas envie que mon école ressemble à l’armée”, disait l’un deux en mimant le salut militaire, tout sourire.

Les parents demandent une consultation

Au delà des avis tranchés et opposés, presque tous les parents d’élèves s’accordent sur un point : ils veulent être consultés et avoir des discussions sur ce sujet. “Le plus important, c’est qu’on en parle et que ce ne soit pas imposé. Moi, je suis pour mais je comprends les gens qui ne sont pas forcément fans. Il faut en parler tous ensemble et puis voir quelle forme ça prendrait précisément. Je n’aimerais pas que ce soit imposé mais je sais que ce sera très compliqué pour que les parents d’élèves et les différentes écoles tombent d’accord”, résumait Jessica, dont l’avis est largement partagé par les parents croisés à la sortie de l’école.



Ce retour de l’uniforme dans les écoles est une proposition formulée à intervalles réguliers depuis sa suppression à la suite de mai 68. En janvier dernier, le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer avait souhaité donner plus de liberté aux écoles et s'était déclaré personnellement favorable au retour de l’uniforme dans les écoles.