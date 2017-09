Suppression d’Admission Post Bac: fin du cauchemar pour les étudiants?

La nouvelle est tombée : annoncé une première fois par le ministre de l’Education nationale, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a confirmé la fin de la plateforme Admission Post Bac (APB) d’ici la rentrée 2018.

©lyon3 Université Lyon 3

Le mois de septembre est là, et la rentrée scolaire avec lui. Et pourtant, 189 étudiants de l’Académie de Lyon sont toujours dans l’attente d’une affectation. Sont pointés du doigts les dysfonctionnements du portail d’inscription APB qui ont rythmé l’été de milliers de bacheliers. Aux grands maux, les grands remèdes : le ministère de l’Enseignement supérieur prévoit de mettre un terme à ce système à compter de la rentrée prochaine. Vraie solution ou fausse bonne idée ?

Faire du neuf avec du vieux

Cette nouvelle sonne-t-elle vraiment la fin d’APB ? Pas exactement, non, puisque le dispositif actuel devrait être remplacé par un "nouveau logiciel d’affectation". Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a également confirmé un changement d’appellation. Et après ? "Aujourd’hui on ne sait pas comment cela va être remplacé ni comment cela va fonctionner", nous confie Bernard Perrut, député du Rhône. L’élu, "très attentif à ce sujet", et "préoccupé par les difficultés que rencontrent les étudiants" est "intervenu à plusieurs reprises auprès de la ministre" durant l’été. Pour le député de la 9ème circonscription du Rhône, l’avenir "passe avant tout par des moyens supplémentaires d’ordre matériels, financiers et humains pour préparer au mieux l’arrivée de nouveaux étudiants qui sont en droit de pouvoir suivre une formation supérieure". Quand bien même ce nouveau système serait plus performant, reste à régler le problème principal : la capacité d’accueil limitée de certains établissements par rapport au nombre d'étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures.