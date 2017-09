Rentrée scolaire : "tout est en ordre de marche" pour le maire de Lyon

Pour sa première rentrée scolaire en tant que maire de la ville, Georges Képénékian est confiant, surtout que la mise en place de la réforme pour les classes de CP semble rouler.

©Charlotte Santana Georges Képénékian pour la rentrée scolaire 2017

"Tout est en ordre de marche", assure le maire de Lyon, Georges Képénékian. La réforme engagée par le Président de la République Emmanuel Macron concernant le dédoublement des classes de cours préparatoire (CP) en REP+ est en place à Lyon. Pour la rentrée 2017, neuf écoles, situées dans le huitième et le neuvième arrondissements, comptent désormais douze élèves par CP. Dix-sept classes ont dû être créées pour appliquer ce dispositif. Douze d’entre elles ont été installées dans les locaux disponibles et cinq dans des bâtiments modulaires. "Cela ne bloque nulle part", insiste Georges Képénékian. "Pour un établissement dans le huitième arrondissement, les enseignants ont décidé avec l’Inspection académique qu’une classe de 24 élèves serait conservée mais avec deux enseignants."

Alors que ce matin, 37 921 élèves reprenaient le chemin de l’école dans les 200 établissements de Lyon, les élus ont décidé de faire la rentrée des classes dans le quartier de la Duchère. "Ce choix n’est pas anodin", indique le maire. "Ce quartier a considérablement évolué sous les mandats de Gérard Collomb et nous sommes très soucieux de poursuivre cette politique extrêmement volontariste en matière de renouvellement urbain." Surtout que les parents et les enseignants du groupe scolaire Les Bleuets acceptent parfaitement la réforme. "Je suis ravie, douze élèves par classe, il n'y a pas mieux", s’enthousiasme Mejda Radhouan dont la fille rentre au CP cette année. "Ils pourront bien se concentrer et bien travailler, c’est ce que j’attendais entre autres. […] Je surveillais de près cette directive. Je n’aurais pas aimé que ma fille soit dans une classe de 20 élèves car c’est une année cruciale pendant laquelle les enfants apprennent à lire et à écrire."

Sébastien Beydon, professeur de CP, se réjouit également. Dans l’établissement du neuvième arrondissement, trois classes, deux CP et un CP/CE1, n’accueilleront que douze élèves. "Cela va nous permettre de changer un peu nos principes pédagogiques. Nous allons varier les dispositifs et favoriser plus d’interaction entre les élèves." Il rappelle que la taille de l’établissement permettait de mettre en place la réforme, "contrairement à d’autres écoles, où cela était effectivement compliqué". À Vaulx-en-Velin, la chanson est loin d'être la même : près de la moitié des écoles sont restées fermées à cause d'un mouvement de grève.