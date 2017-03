Quels sont les meilleurs lycées du Rhône ?

Si au niveau national les grands établissements parisiens trustent les premières places, à Lyon ce sont les lycées privés catholiques qui constituent le haut du panier. Dans le public, la Cité scolaire internationale, Edouard-Herriot et La Martinière/Diderot font honneur à leur réputation.

©FRANK PERRY / AFP

Le ministère de l'Éducation nationale a publié en milieu de semaine ses “indicateurs de valeur ajoutée” des lycées. Des critères qui permettent d'établir un classement, loin d'être absolu, des lycées de France. Les positions varient selon les critères choisis par les différents classements, mais des tendances générales se dégagent. On notera ainsi que les lycées de l'académie de Paris et de Versailles trustent le top 10 français. Avec, toujours, ces noms d'établissements prestigieux – Louis Le Grand, Henri IV, Condorcet – sur le podium.

Lazaristes et Chartreux en tête

À Lyon, ce sont les établissements catholiques privés qui triomphent. Celui des Chartreux revient régulièrement dans le top 10 des classements. Avec le lycée Charles-de-Foucaud, le lycée des Lazaristes et Saint-Marc, il constitue le très haut du panier sur Lyon. Viennent s'y ajouter Notre-Dame-de-Bel-Air à Tarare, Notre-Dame-de-Mongres à Villefranche et Saint-Joseph à Tassin. Dans la métropole, n'oublions pas Notre-Dame-des-Minimes à Lyon ni l'externat de la Trinité ou Chassagne à Oullins.

Dans la région, le lycée Massillon (privé) de Clermont-Ferrand est aussi l’un des mieux classés, avec Champollion à Grenoble (public). L'ensemble scolaire Lamartine de Belley, dans l'Ain, figure aussi en bonne position. Tout comme le lycée Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse, le lycée de filles de Chateauneuf-de-Galaure, dans la Drôme, le lycée international Europe de Grenoble ou Roger-Frison-Roche à Chamonix.

Des établissements publics performants

Derrière ces machines à bacheliers, les lycées publics tirent leur épingle du jeu, avec des taux de réussite montant jusqu'à 97%. C'est le cas de la Cité scolaire internationale, du lycée Edouard-Herriot et de La Martinière/Diderot, à Lyon. Suivent Louis-Armand à Gleizé, le lycée lyonnais du Parc (moins en vue dans les classements que les années précédentes), Germaine-Tillion à Sain-Bel, Saint-Just et Saint-Exupéry à Lyon. Les lycées Ampère, la Martinière/Monplaisir, Aiguerande (Belleville), Claude-Bernard (Villefranche), François-Mansart (Thizy), René-Cassin (Tarare) et Edouard-Branly font aussi partie des meilleurs lycées publics du Rhône. À noter que, dans les filières professionnelles, l'ensemble scolaire La Salle à Saint-Étienne fait partie des tout meilleurs établissements français.

Du côté des bonnets d'âne, les classements pointent Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin et Jacques-Brel à Vénissieux, qui affichent tous deux 72% de réussite au bac. Les lycées Lacassagne, Colbert et Récamier à Lyon, ainsi que Marcel-Sembat à Vénissieux ou Frédéric-Faÿs à Villeurbanne font également office de mauvais élèves.

100 % de réussite au bac

Quelques lycées de l'académie de Lyon se démarquent par un taux de réussite au baccalauréat de 100% en 2016. En voici la liste :

Lyon

Lycée Sainte-Marie / Chartreux / Lazaristes / Saint-Marc / Charles-de-Foucaud / Deborde

Rhône

Notre-Dame-de-Mongres à Villefranche / Saint-Joseph à Tassin / Notre-Dame-de-Bel-Air à Tarare

Haute-Savoie

Lycées Savoie/Léman, Jeanne-d'Arc et Saint-Joseph à Thonon / Roger-Frison-Roche à Chamonix