Master acoustique : difficile entente entre Lyon 1 et les étudiants

Des étudiants de master 1 acoustique se retrouvent depuis plusieurs semaines dans une situation trouble où certains de leurs cours ne sont plus assurés. L'université de Lyon 1 réagit en affirmant que cette situation n'est pas de son ressort.

Suite à un premier article paru le 10 octobre sur le site de Lyon Capitale l'université de Lyon 1 a tenu à éclaircir une situation qui ne l'est plus pour les étudiants en master 1 acoustique. Cette formation co-accréditée par quatre écoles (École Centrale, INSA, ENTPE et Lyon 1) a été ouverte pour l'année 2016-2017. Les étudiants doivent s'inscrire à l’École Centrale pour pouvoir bénéficier de la formation proposée par les quatre établissements. Seulement depuis plusieurs semaines, les cours habituellement dispensés au sein de l'université n'ont plus lieu. Céline Brochier, vice-présidente déléguée à la formation initiale de la CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire) explique que "l'université Claude-Bernard n'était pas au courant que des cours était dispensé au sein de l'établissement. Les cours ont cessé pour des questions de sécurité puisque s'il arrive quelque chose, c'est l'université qui est responsable, alors qu'administrativement, ce ne sont pas nos élèves. Ces cours ont été mis en place de manière sauvage, sans que le campus en soit informé." Sur le planning disponible sur le site de l'École Centrale pourtant, il est bien indiqué que les cours sont dispensés sur le campus Claude-Bernard.

Trouble entente ?

Sur son site internet, l'université de Lyon propose une formation qui débute dès le master 1. Mais lorsque l'on regarde sur le site trouvermonmaster.gouv, l'université indique effectivement qu'aucun recrutement ne sera fait par l'université. Céline Brochier explique que "l'université s'est engagée de manière officielle à dispenser des cours de master 2, le master 1 n'étant pas opéré par Lyon 1. Comme cette année aucun étudiant de M2 ne s'est inscrit dans cette formation, l'université n'est pas engagée à dispenser des cours." Elle poursuit en réaffirmant que les étudiants ne sont pas ressortissants de Lyon 1 puisqu'ils sont administrativement inscrits à l’École Centrale. "Nous ne pouvons pas créer des cours spécifiquement pour des étudiants qui ne sont pas inscrits chez nous. En revanche, et c'est tout l'intérêt de mutualiser les connaissances, il leur est possible de suivre des cours d'autres disciplines, en rapport avec leur formation." Pourtant, les étudiants avaient bien accès à la plateforme en ligne de Lyon 1 avec des codes qui leur étaient propres. Une situation plus qu'inconfortable pour les étudiants comme pour les professeurs, qui n'ont pas été mis au courant des changements d'emplois du temps, et qui ne peuvent assurer la totalité des cours normalement prévue. Tout au long de l'année dernière pourtant, les étudiants ont pu profiter des locaux de l'université Claude-Bernard pour recevoir des cours dispensés, a priori, sans que la fac ne s'en rende compte.