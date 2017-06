Lyon recrute ses animateurs périscolaires pour la rentrée

Un forum de recrutement aura lieu le 22 juin pour les candidats pré-sélectionnés sur CV et lettre de motivation.

Si le président Emmanuel Macron souhaite permettre aux communes de décider un retour à la semaine de 4 jours ou le maintien des nouveaux rythmes scolaires, la Ville de Lyon poursuit le dispositif des vendredis après-midi consacrés aux activités périscolaires. Des activités qui ont besoin d'animateurs et d'encadrants.

Ainsi, un nouveau forum de recrutement sera organisé le 22 juin à l'Hôtel de ville, pour compléter les équipes d'animateurs et de directeurs d'accueil de loisirs. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV, lettre de motivation et copie de diplôme via le site de la Maison de l'emploi, sur lequel il faudra également remplir une fiche de candidature.

Les candidats pré-sélectionnés seront conviés au forum du 22 juin, pour rencontrer les recruteurs de la direction de l'éducation de la Ville et des associations partenaires qui gèrent les accueils de loisirs dans les arrondissements.