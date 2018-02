Lyon : Marie-Danièle Campion nouvelle rectrice d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le gouvernement a décidé de changer plusieurs recteurs d'académie, dont Françoise Mouin-Civil. Elle a été remplacée par Marie-Danièle Campion qui devient ainsi la nouvelle rectrice de l'académie de Lyon, rectrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes et chancelière des universités

©DR Marie-Danièle Campion

Un véritable jeu de chaises musicales a eu lieu lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le 14 février dernier. En tout, sept recteurs d'académie ont été changés, dont Françoise Moulin-Civil en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été remplacée par Marie-Danièle Campion qui devient ainsi la nouvelle rectrice de l'académie de Lyon, rectrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes et chancelière des universités. Françoise Mouin-Civil devait prendre sa retraite en avril prochain ayant atteint la limite d'âge. Elle a donc été remplacée plus tôt que prévu.

Marie-Danièle Campion était jusqu'ici rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Elle est pharmacienne de profession et docteur en droit. Avant Lyon, elle a été rectrice de l'académie d'Amiens avant un passage en tant que directrice de cabinet adjoint de Valérie Pecresse au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entre mai 2007 et avril 2009. Entre 2009 et 2012, elle a pris le poste de rectrice de l’académie de Rouen avant de rejoindre Clermont-Ferrand entre 2012 et février 2018. Âgée de 65 ans, elle est Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur (2010), Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (2001) Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques (2004) et membre de la Société d’Histoire de la Pharmacie (1996).