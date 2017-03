Le lycée Doisneau toujours mobilisé contre les classes surchargées

Déjà en grève ce mercredi, les personnels du lycée Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin se sont de nouveau mobilisés ce jeudi. Ils se sont réunis devant le rectorat à Lyon afin de faire entendre leurs revendications.

© Valérie Franc Grève au lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin

Face "au mépris de l’administration", dénoncent-ils dans un communiqué, les personnels du lycée Robert Doisneau ont reconduit leur grève de mercredi pour aller manifester devant le rectorat. Depuis le 27 janvier, date à laquelle a eu lieu la première grève, ils réclament plus de moyens pour l’année prochaine.

Le lycée Robert Doisneau est en manque de personnel pour des élèves de plus en plus nombreux. Avec des classes qui pourront aller jusqu’à 35 élèves l’année prochaine, les enseignants demandent à ce que les effectifs soient limités, ainsi qu’une hausse des postes de vie scolaire et que l’assistant social soit davantage présent dans l’établissement. Les professeurs souhaitent des conditions d’apprentissage dignes. D’autant plus que le lycée accueille des élèves en provenance des collèges REP + de Vaulx-en-Velin et n’est pas lui-même classé comme établissement d’éducation prioritaire.

Les personnels, accompagnés de parents d’élèves avaient été reçus par le rectorat le 2 février, qui n’avait pas pris en compte leurs revendications, selon eux. Une prochaine audience devrait se tenir le 28 mars. Les personnels mobilisés ont aussi demandé à être reçus par la Région, sans succès.