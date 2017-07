Fin du brevet : Le début des vacances pour les collégiens

Le vendredi 30 juin a signé la fin du brevet des collèges. Ce sont maintenant les vacances qui peuvent commencer pour les quelques 832 654 candidats inscrits cette année.

© Ministère de l'Education Brevet 2017

Le brevet des collèges existe depuis 1947. Modifié de nombreuses fois pour suivre les programmes, l'examen fait la part belle au contrôle continu puise que les notes obtenues tout au long de l'année sont comprises dans le résultat dudit examen. L'occasion d'attester du niveau général des élèves avant leur arrivée dans le cycle secondaire. Alors que les modalités n'avaient pas été modifiées depuis 2012 (les séries technologique, professionnelle et générale ont été réduites au nombre de deux : professionnelle et générale uniquement), c'est une nouvelle formule qu'ont pu expérimenter les candidats.

Nouvelle formule pour le vieil examen

Cette année, outre les traditionnelles épreuves de français, mathématiques et histoire-géographie-éducation civique, les collégiens de troisième ont eu affaire à une nouvelle épreuve de SVT et physique-chimie, élargissant ainsi le champs des connaissances évaluées. Ces épreuves écrites peuvent rapporter jusqu'à 200 points aux candidats. Mais le grand nouveau de cette session 2017, c'est l'oral : une présentation de 5 minutes au cours de laquelle le collégien présente un projet élaboré au fil de l'année, suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes. Le but ? Confronter les élèves à un examen oral, tester leur capacité d'expression et leur habilité à présenter un sujet. Cette épreuve est aussi notée sur 100 points.

Les notes de l'examen (sur 300 points) cumulées à celles du contrôle continu (400 points) permettent aux élèves d'établir leur moyenne. 350 points sont nécessaires pour être reçu, les autres points servent à se distinguer par la mention.

Le brevet en quelques chiffres

Cette année, on compte 832 654 inscrits, dont 752 542 en filière générale et 80 112 en filière professionnelle. Il faudra environ 70 000 correcteurs pour venir à bout de toutes les copies, et chaque candidat coûte environ 3 euros pour l'examen. Pour la session 2016, le taux de réussite était de 87%. Espérons qu'il soit encore meilleure en 2017. Pour le savoir, rendez-vous le 12 juillet à 15h pour les résultats de l'Académie de Lyon !