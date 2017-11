EMLyon Business School, 4e meilleure école de commerce en France

Le Figaro Etudiant dévoilait hier, le 21 novembre, son classement des écoles de commerce. Après HEC sur la première marche du podium, l'EMLyon, dont le campus est basé à Écully, arrive en quatrième position.

Le Figaro Etudiant a classé les 38 écoles de commerce de France qui proposent un grade master. La Business School de l'EMLyon, à Écully, arrive en 4e position, derrière HEC, en première place, l'Essec et l'ESCP Europe de Paris. L'EMLyon a, en parallèle, été classée 27e du palmarès du Times Higher Education, palmarès mondial de toutes les écoles de commerce confondues, et prend alors la 3e position des meilleures écoles françaises dans ce classement. « C’est une immense source de satisfaction et de reconnaissance du travail accompli par l’ensemble des équipes EMlyon pour conforter notre positionnement de business school de portée mondiale », déclare Bernard Belletante, directeur général d'EMLyon Business School.

Le classement annuel

Pour son classement, le Figaro Etudiant s'est basé sur trois grands critères, eux-mêmes conçus avec des sous-critères. En premier l'excellence académique avec par exemple le nombre d'articles signés par les professeurs dans des revues de recherche, le nombre de doubles diplômes proposés ou encore la durée d'attribution du visa ou du grade master par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le second critère s'est appuyé sur le rayonnement international des écoles, prenant en compte le nombre de doubles diplômes en partenariat avec des établissements étrangers, la durée minimum de stages à l'étranger ou le nombre d'élèves étrangers inscrits dans l'établissement. Enfin, pour caractériser les relations entreprises, le Figaro Etudiants s'est appuyé sur le nombre d'étudiants en alternance, la présence ou non d'une junior-entreprise (association d'étudiants) dans l'établissement. Quarante et une entreprises ont aussi été contactées, afin qu'elles donnent directement leurs préférences quant aux trente-huit écoles analysées.

Le Figaro Etudiant fait aussi apparaître le prix d'une année, pour l'EMLyon comptez en moyenne 14 666€ par an, mais ne prend pas en compte ce critère dans le classement.