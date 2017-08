Classement de Shangai : l'ENS Lyon rejoint l'université Claude Bernard

L'ENS Lyon a gagné des places dans le classement de Shangaï, palmarès mondial des universités. L'école se situe désormais parmi les 300 meilleures universités du monde aux côtés de l'Université Claude Bernard Lyon 1

©2015Google École Normale Supérieure de Lyon en mai 2015

La France ne fait pas office de meilleur élève dans le classement de Shanghaï publié ce mardi 15 août. Seules trois écoles françaises se situent dans le top 100 : l'université Pierre-et-Marie-Curie à la 40e place, l'université Paris Sud à la 41e place, et enfin l'Ecole normale supérieure de Paris à la 69e place. Il faut attendre de se trouver entre les 201 et 300 meilleures universités mondiales pour apercevoir deux établissements lyonnais.

L'Université Claude Bernard Lyon 1, qui conserve sa place dans cette tranche, est rejointe cette année par l'école normale supérieure de Lyon, auparavant classée à la tranche suivante, celle qui comprend les universités comprises entre la 301e et la 400e place au niveau international. L'université américaine d'Harvard caracole toujours en tête du classement, suivie par celle de Stanford. L'université britannique de Cambridge crée la surprise en passant de la 4e à la 3e place du podium. Suivent ensuite l'Institut de technologie du Massachusets (MIT) et l'université de Berkeley en Californie.

Six critères sont retenus pour ce classement : le nombre de prix Nobel et de médaille Fields parmi les diplômés et les anciens professeurs, le nombre de chercheurs le plus cités dans leur discipline, le nombre de publications dans les revues scientifiques science et nature, le nombre de publications rattachées à l'établissement et répertoriées dans les index de citations, ainsi que la pondération de ces cinq indicateurs divisée par le nombre d'enseignants-chercheurs de l'université.