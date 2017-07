Baccalauréat : jour de résultats pour les lycéens lyonnais

Les 34 385 bacheliers du Rhône peuvent d’ores et déjà connaître leurs résultats du baccalauréat.

Le baccalauréat a rendu son verdict de mercredi. Depuis ce matin 8h30, les élèves lyonnais des filières générales, technos et pros ont accès aux résultats. Plusieurs moyens existent pour connaître les résultats. Certains choisiront de les consulter directement sur internet pour avoir une réponse rapide. D'autres iront directement devant leur établissement pour une joie plus collective.

Pour ceux qui choisissent internet, retrouvez ici le lien qui permet de les consulter directement sur le site du rectorat.

En tout, 718 890 lycéens ont passé le bac en France en 2017. Dans l'Académie de Lyon, ils étaient, dont 18 439 en filière générale, 7 168 en filière technologique et 8 778 en filière professionnelle à se rendre dans un des 266 centres d'examen. Dans l'académie, le plus jeune avait 14 ans et le plus âgé 59 ans.