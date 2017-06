Auvergne-Rhône-Alpes: le Pass'Région valorise le sport et le mérite

Harmonisant les dispositifs entre les cartes des lycéens et apprentis des anciennes régions, le nouveau Pass'Région propose quelques nouveautés comme une prime à l'engagement associatif. Et évite soigneusement le mot "contraception" dans son volet santé.

Région Auvergne-Rhône-Alpes La carte Pass'Région remplace les cartes M'RA et Jeunes Nouveau Monde.

Les lycéens de Rhône-Alpes l'appelaient M'RA, ceux d'Auvergne Jeunes Nouveau Monde. Désormais, ils l'appelleront tous Pass'Région. Cette carte destinée à quelque 370000 lycéens et apprentis en CFA, mais aussi à ceux inscrits en mission locale, en BTS ou dans un établissement de formation sanitaire et sociale, remplace à partir de ce mois de juin les deux anciens dispositifs. En reconduisant globalement les anciens avantages et en y ajoutant de nouveaux.

Livres, sport, cinéma...

Ainsi, avantage n°1, les lycéens pourront toujours acheter leurs manuels scolaires avec cette carte dans les librairies, avec un crédit de 50 à 100 euros selon les filières. La prime est doublée pour les jeunes en situation de handicap. En revanche, le système d'achats de manuels groupés par les établissements auvergnats est prolongé d'un an: les élèves des quatre départements d'Auvergne se verront encore remettre leurs ouvrages par leur établissement. Toutefois, ils pourront bénéficier, comme les Rhônalpins des 8 euros de "livres-loisir" à dépenser librement pour des romans, BD, partitions musicales...

Les élèves des filières professionnelles (CAP, bac pro) peuvent aussi bénéficier d'une aide à l'achat de leur premier équipement, de 50 à 400 euros selon les diplômes préparés.

Comme avec M'RA, 30 euros sont alloués pour l'achat d'une licence sportive, bonus doublé pour les handicapés pratiquant leur sport en compétition ou pour ceux pratiquant un sport sur prescription médicale. Côté culture, les jeunes bénéficient de 30 euros à dépenser en place de spectacle dans les théâtres et salles partenaires. Ainsi que de 5 places de cinéma à 1 euro. Avec le Pass'Région, les lycéens ont aussi accès aux musées et visites guidées gratuitement, ainsi qu'à une plateforme de streaming. Plus des offres spéciales pour aller voir jouer l'OL, l'Asvel, l'ASSE, le LOU...

Les méritants verront leur permis de conduire financé

La Région fait "le choix du mérite" en encourageant l'engagement des jeunes dans une association agréée par elle. "Cette mission devra se dérouler auprès d’une association identifiée oeuvrant dans le champ intergénérationnel et de la dépendance, de l’accompagnement des personnes handicapées ou malades ou de lutte contre la pauvreté. Ainsi, les jeunes pourront-ils par exemple bénéficier d’une aide de 200 euros pour la validation du BAFA/BAFD." Ou même 1000 euros pour financer le permis de conduire, à partir de 2018.

Le mot "contraception" disparaît

Côté santé, la Région met l'accent sur l'activité physique et le handicap (voir plus haut), et financera via la nouvelle carte 2500 formations aux premiers secours. Elle promet aussi un accès à des consultations en addictologie, sans en dire davantage pour l'instant.

Là où la carte M'RA complétait son dispositif avec un Pass contraception-prévention (qui permettait, outre l'accès à des consultations et prises de sang, la délivrance de dispositifs contraceptifs), la nouvelle carte parle de "coupons dépistage-prévention". Et évoque "un ensemble d'actions d'information, de prévention, et de consultations adaptées aux mineurs et jeunes adultes dans le cadre de leur vie affective et sexuelle". Même si l'objectif, comme auparavant, est de "prévenir les grossesses précoces et non désirées et les infections sexuellement transmissibles", le mot contraception a bien disparu du descriptif...

Carte à tout faire

Le Pass'Région débarque en même temps qu'une application mobile et des services web liés, notamment autour de l'orientation et de l'insertion professionnelle. QR code pour remplacer la carte physique, bientôt paiement via son mobile, les innovations techniques sont là. Cette nouvelle carte a aussi pour vocation, à terme, de remplacer les cartes de cantine et de servir au contrôle de l'accès aux établissements.

Le site du Pass'Région.