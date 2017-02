EMLyon : intoxication alimentaire lors d'une soirée dans le Beaujolais

Une soirée de l'EM Lyon organisée lundi soir dans le Beaujolais a mal tournée. Les pompiers ont été appelés en urgence car une cinquantaine d'étudiants souffrait d'une intoxication alimentaire. Impossible pour le moment de déterminer quel aliment est en cause.

"Je n'ai jamais été si heureuse de ne pas être allée à une soirée de l'EMLyon !" confit une étudiante en master de cette école de commerce réputée. Lundi soir, la soirée a en effet mal tournée pour les étudiants venus faire la fête dans le Beaujolais. Les pompiers ont été appelés vers minuit. Plusieurs dizaines d'étudiants souffraient de maux de ventre sévères dus vraisemblablement à une intoxication alimentaire.

"Ce weekend devait conclure la campagne en beauté !"

La corporation avait privatisé une boite de nuit à Quincié-en-Beaujolais pour célébrer la fin d'une grande campagne étudiante. En jeu, l'élection des nouvelles listes BDE, BDS, Skiclub et Petit Paumé ! "C'est une des plus longues campagnes dans les écoles du supérieur de France, raconte une étudiante. Pendant plusieurs semaines, il y a tous les jours des soirées, des événements, des défis... Et ce weekend devait conclure la campagne en beauté." On peut dire que c'est raté.

Sur les 800 jeunes qui assistaient à la soirée, une cinquantaine s'est rapidement senti mal. Les symptômes étaient proches de ceux de la gastro-entérite et beaucoup d'entre eux ont fini dans les toilettes du club. Les pompiers, venus avec une dizaine de véhicules, ont pris en charge 56 étudiants sur place. 8 ont tout de même été transportés à l'hôpital de Gleizé et Macon. Leurs jours ne sont pas en danger.

Le buffet d'une association en cause

Après une rapide investigation, c'est la nourriture consommée avant la soirée en boite de nuit qui a été mise en cause. Les différentes listes en compétition avait participé à un grand buffet. Visiblement, un plat n'est pas passé. Impossible pour le moment incriminer la salade de pâtes plutôt que le gâteau au chocolat.

Le président du Conseil de corporation, qui gérait la campagne, affirme que des recherches sont en cours. "On saura en fin de semaine, assure-t-il. Mais tous les étudiants se sentent mieux."