Lyon 1er : il rénove son appartement et trouve des ossements

Un propriétaire effectuait des travaux dans son nouvel appartement du 1er arrondissement de Lyon, lorsqu’il a découvert différents os, dont des maxillaires.

©Tim Douet

Des ossements humains ont été découverts à Lyon, pendant la réalisation de travaux au marteau piqueur dans un appartement du 1er arrondissement, a rapporté Le Progrès. Suite à cette macabre découverte, le propriétaire a directement contacté les services de police. Le jeudi 18 janvier, un médecin légiste a examiné les ossements et a pu affirmer qu’ils étaient très anciens, et qu’ils provenaient de différentes personnes. Les enquêteurs émettent l’hypothèse que la terre utilisée pour construire le bâtiment pourrait provenir d’un ancien cimetière. Les os sont en phase d’être analysés et datés à l’institut médico-légal de Lyon.