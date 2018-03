Les élèves du Rhône sensibilisés à la lutte contre le racisme

L'Education nationale organise sa Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme à partir de lundi. Plusieurs opérations de sensibilisations sont prévues dans les établissements du département. (Education nationale) "Tous unis contre la haine"

Ce mercredi 21 mars marquera les 52 ans de la proclamation de la "Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale" par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'occasion pour l'Education nationale d'organiser sa Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme. Une initiative que le préfet du Rhône Stéphane Bouillon a tenu à soutenir. Plusieurs manifestations seront organisées dans le Rhône sous le slogan national "Tous unis contre la haine".Parmi les animations prévues, "Les animaux malades de la haine", un spectacle de marionnettes traitant de théories de complot et de radicalisation, d'antisémitisme et de racisme, sera joué à l'attention des élèves de primaire. Les élèves du lycée professionnel Sermenaz de Rilleux-la-Pape recevront quant à eux la visite de la Licra. La bibliothèque Part-Dieu reçoit pour sa part une exposition dédiée à Martin Luther King.