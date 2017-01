Des affiches anti-Ceta chargeant Françoise Grossetête à Lyon

Des militants ont placardé cette nuit des affiches visant directement la députée européenne Françoise Grossetête, dans plusieurs endroits de la ville. Ils lui reprochent son intention de valider le traité Ceta au Parlement européen le 15 février.

DR Plusieurs militants se mobilisent contre le CETA

"En votant pour le Ceta, Françoise Grossetête accepte l'entrée en Europe des OGMs dans votre nourriture". Selon un communiqué, les affiches ont été placardées sur des panneaux publicitaires à différents endroits de la ville: le long du boulevard Vivier-Merle, place Guichard, Cordeliers, et le quartier des Brotteaux.

"Une lutte contre un traité antidémocratique"

Elles visent à "faire fléchir" la députée européenne Françoise Grossetête dans sa décision de voter pour le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. L'élue Les Républicains est en effet favorable depuis plusieurs années à la signature de ce traité, aussi connu sous le nom de l'Accord économique et global commercial. Il doit favoriser les échanges entre l'UE et le Canada, notamment en supprimant les droits de douanes entre le Canada et l'UE.

Les opposants reprochent à ce traité "antidémocratique" son impact sur "le réchauffement climatique et sa proportion à donner plus de pouvoir aux multinationales". Des centaines de militants avaient déjà manifesté contre le Ceta en octobre dernier à Lyon. L'accord doit être voté au Parlement européen le 15 février, avant d'être ratifié par différents Parlements nationaux.