Mort de Louis Nicollin, un "Lyonnais de coeur"

Louis Nicollin, l'illustre président du Montpellier Hérault Sport Club est décédé de jeudi à l'âge de 74 ans.

Louis Nicollin, l'emblématique président du Montpellier Hérault Sport Club est décédé de jeudi. Il déjeunait dans un restaurant pour fête son 74e anniversaire lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque dans l'après-midi. Hospitalisé, il est décédé à Nîmes quelques heures plus tard. Président du club de Montpellier depuis 1974, il était né à Valence (Drôme) en 1943.

"Lyonnais de coeur" et supporter de l’OL, il revenait régulièrement entre Saône et Rhône en tant que président de la fédération française de joutes et sauvetage nautique. Une ville qu'il affectionnait tout particulièrement et qu'il qualifiait même de "plus belle ville de France". Lyon Capitale l’avait rencontré l’an passé en marge d’une compétition de joute à Lyon.