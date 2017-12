Lyon rend hommage à Johnny Hallyday

Depuis l’annonce de la mort de Johnny Hallyday dans la nuit, les hommages se multiplient. De nombreuses personnalités lyonnaises expriment leur tristesse sur les réseaux sociaux.

© PATRICK KOVARIK / AFP Johnny Hallyday

Les personnalités lyonnaises tweetent depuis ce matin pour honorer l’icône qu’était Johnny Hallyday. Entre reprises des paroles des chansons de l’artiste, simples "RIP", ou phrases toutes faites, la twittosphère est en ébullition :

Stéphane Bouillon, préfet du Rhône: "#JohnnyHalliday nous a accompagné durant toute notre vie, chacun d'entre nous a une chanson de Johnny dans son cœur. Jean d'Ormesson écrivait la vie, lui la chantait, ils aimaient la Vie".

Le monde politique lyonnais salue l’artiste emblématique

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes : ""Plus jamais des adieux, rien que des au revoir". Une légende française nous quitte aujourd'hui. Les chansons de #JohnnyHallyday qui ont marqué tant de générations continueront toujours à nous accompagner".

Philippe Cochet, maire LR de Caluire et Cuire, président de la fédération LR du Rhône et président de la Métropole de Lyon : "Disparitions de @JeandOrmesson75 et de @JohnnySjh c est une part de la France qui nous quitte. Pensées à tous ceux qui les ont appréciés".

Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest : "Johnny appartenait à chacun d'entre nous tant il est vrai qu'on a tous quelque chose en nous de #JohnnyHallyday. Que de souvenirs ! Merci Monsieur Hallyday".

Georges Fenech, élu LR de Lyon, " #JohnnyHallyday Une tristesse infinie nous envahit. Une immense perte pour la France qui a perdu son enfant le plus populaire et le plus aimé".

Anne Lorne, conseillère régionale LR : " #JohnnyHallyday difficile de dire à quel point tu as fait vibrer la France et des générations entières. Requiescat in pace et bon courage à tous les tiens".

Nora Berra, conseillère régionale LR, de la Ville de Lyon et du Grand Lyon : "Johnny Hallyday a certes marqué la musique en France et au-delà, mais il a surtout marqué les Français. Sa carrière exceptionnelle demeurera à jamais unique".

Agnès Marion, conseillère régionale FN : "On a tous quelque chose en nous de #JohnnyHallyday. Ici, c’est avec "Gabrielle" que vous resterez avec nous. Adieu l’artiste ! ".

Côté socialiste, les tweets sont plus rares. Thierry Philip, maire PS du troisième arrondissement de Lyon, vice-président du grand Lyon : "On a tous quelque chose de Johnny".

Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, président du groupe PS et Démocrates au conseil régional : "Il faisait partie de nos vies sans meme que nous nous en rendions toujours compte. Noir c'est noir #Johnny".

Et parfois, on rend hommage sans trop connaitre son sujet comme Elliott Aubin, adjoint FI au maire du 1er arrondissement, a d’abord rendu hommage au membre des "Grandes Canailles", une erreur vite corrigée : "Immense hommage à l'artiste. De sa première télé à 17 ans dans les années 60 à cette dernière tournée des Vieilles Canailles, il aura vécu sur la scène pour être la "bande originale" de la vie de millions de Français. #JohnnyHallyday".

Des personnalités lyonnaises de la culture ont également fait part de leur chagrin. Bernard Pivot, célèbre journaliste et écrivain lyonnais : "Ce matin, le monde tourne aussi bien ou aussi mal que d'habitude, mais sans Jean d'O et Johnny il est un peu moins enchanteur".

Sylvie Tellier, Miss Lyon 2001 et Miss France 2002 : "Une légende est morte. L’idole de toute une génération. Pensée émue à ses proches #RIP".

Les sportifs lyonnais ne sont pas en reste : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, tous deux footballeurs internationaux nés respectivement à Lyon et à Tarare : "L E G E N D E #RIPJohnnyHallyday", et "RIP ".

Wendie Renard, footballeuse internationale évoluant aujourd’hui à l’OL : "Mon père n'est plus, mais c'était son idole... Merci #JohnnyHallyday le ciel te reçoit #RipJohnny".