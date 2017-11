Le maire de Villeurbanne rend hommage à Françoise Héritier

Après l'annonce de la disparition de l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier, la mairie de Villeurbanne a adressé un communiqué pour rendre hommage à celle qui "était de tous les combats pour la cause des femmes".

Deuxième femme à siéger au Collège de France en succédant à Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier est décédée dans la nuit du 14 au 15 novembre. Le maire socialiste de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, lui rend hommage dans un communiqué en rappelant que Françoise Héritier "n'avait jamais oublié d'où elle venait". "De ce petit village d'Auvergne où elle passait ses vacances, elle se souvenait des hommes à qui l'on donnait les plus belles pièces de viande et des femmes à qui l'on destinait les bas morceaux, parce qu'elles étaient des femmes. Elle se souvenait avec acuité du sentiment d'injustice qu'elle avait ressenti enfant et qui ne l'avait jamais quitté. Ainsi était né son engagement !", écrit-il. "Françoise Héritier avait fait de la domination masculine un de ses sujets d'étude. Inlassablement, elle déconstruisait les stéréotypes. Scientifique reconnue, elle était de tous les combats pour la cause des femmes. C'est ainsi qu'il y a peu de temps encore, elle apportait sa voix dans la lutte contre les violences sexistes. Françoise Héritier demeurera une grande figure de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes" ajoute le maire de Villeurbanne. En 2013, Lyon Capitale rencontrait cette femme hors-norme pour parler de son livre "Le goût des mots". Un entretien à relire pour se souvenir à quel point "les mots sont source de plaisir et d'empathie" pour Françoise Héritier.