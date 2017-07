Chat alors ! Un nouveau neko café va faire ses griffes à Lyon

L’ouverture est prévue aux alentours du mois de septembre. Un neko café – comprenez un bar à chats – devrait s’implanter à Lyon, entre Guillotière et les universités. Sa particularité ? Les chats présents dans la structure seront tous adoptables et la nourriture servie sera végétalienne.

© Clotilde Dumay Charly, fondateur du projet de bar Au bonheur des chats

Né à Taïwan puis popularisé au Japon depuis les années 2000, le concept de café à chats commence progressivement à s’implanter en France. À Lyon, deux établissements se sont déjà inspirés de cette idée et un troisième est sur le point de naître. Mais à la différence des deux premiers, le bar Au bonheur des chats a prévu de travailler en partenariat avec l’association Ron’Rhône, qui recueille des chats de rue ou abandonnés puis les place dans des familles d’accueil. “Notre café sera une famille d’accueil comme une autre, explique Charly, fondateur du projet avec son amie Pénélope. Mais avant que les chats ne viennent chez nous, l’association les placera dans une autre famille pour regarder si leur caractère est compatible avec l’ambiance d’un café. Puis si un client souhaite adopter l’un de nos pensionnaires, nous le mettrons en relation avec Ron’Rhône.”

“De plus en plus de gens prennent conscience des mauvaises conditions dans lesquelles les animaux sont élevés”

L’autre innovation d’Au bonheur des chats réside dans le genre de consommations que les clients pourront y trouver puisque tout sera végétalien. “C’est logique par rapport à notre démarche”, estime Charly. Ainsi, des brownies, cookies ou encore des pâtisseries crues comme des cheesecakes ou des tartes au chocolat seront confectionnés sans aucun produit d’origine animale. “Ce qui est bien avec la cuisine végétale, c’est qu’elle est assez inventive, estime le futur gérant du neko café. A la place du beurre, on peut utiliser de l’huile, par exemple et à la place des œufs, de la compote de pommes.”

Le végétalien, un concept en plein essor ces dernières années même si Charly explique “ne pas vouloir surfer sur la vague commercial juste pour faire du profit. Le but est avant tout de faire quelque chose d’utile pour les chats et les bénéfices réalisés seront reversés à des associations de protection des animaux. Mais on peut parler de vague dans le sens où de plus en plus de gens prennent conscience des mauvaises conditions dans lesquelles les animaux sont élevés.”

Des conférences, des expositions et un café solidaire

Et si l’idée de valorisation de la cause animale est bien au cœur des ambitions de Charly et Pénélope, l’accueil de chats n’est que la première étape de leur projet puisqu’ils envisagent également d’organiser, à l’avenir, des conférences autour de ce même thème, en partenariat avec certains acteurs locaux comme la délégation du Rhône de l’Association végétarienne de France (Avf) ou encore l’association étudiante Lyon 3 Développement durable (L3DD). Des expositions culturelles pourraient également être installées dans le café.

Le côté solidaire de l’ensemble du projet ne concerne toutefois pas que les animaux puisqu’Au bonheur des chats devrait aussi proposer aux clients la possibilité de payer un ou plusieurs cafés sans en bénéficier afin que ceux-ci soient destinés, à un tarif préférentiel, aux personnes démunies.

Mais avant que ce projet solidaire et innovant ne voit officiellement le jour, Charly et Pénélope attendent la signature définitive du bail du local qu’ils ont trouvé. Ils ont également engagé un financement participatif de plus de 6000 euros afin de pouvoir acheter le matériel de cuisine et les accessoires pour les chats. Plus de la moitié de la somme a déjà été récoltée.