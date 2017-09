Caluire : des adolescents provoquent l'intervention du Raid

Le Raid a dû intervenir à Caluire à la suite d'un jeu dangereux de la part d'adolescents vendredi soir.

Ils ont d'abord pensé à une fusillade. Des habitants de Caluire dans la Grande rue de Saint-Clair ont donc prévenu rapidement la police. Ils ont entendu plusieurs violentes détonations. Le Raid a donc été appelé pour intervenir sur place, rapporte Le Progrès. Un des riverains avait expliqué avoir aperçu une personne avec un pistolet sur un balcon en train de tirer.

Ils ont tiré pour s'amuser

Les hommes du Raid ont trouvé un appartement vide au moment de leur arrivée mais un pistolet à grenailles a été retrouvé, probablement abandonné sur place. On apprend que deux jeunes adolescents de 14 et 17 ans et un homme de 18 ans ont été interpellés plus tard. Ils ont reconnu les faits en garde à vue. Ils ont tiré avec cette arme de catégorie 4 depuis le balcon juste pour s'amuser. Malgré la dangerosité de leur action, aucune victime et aucun dégât matériel ne sont à signaler.