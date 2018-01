Aulas, Collomb, Wauquiez : les Lyonnais les plus médiatisés en 2017

Dans le classement Pressedd des 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française, Jean-Michel Aulas figure en tête de la catégorie Business tandis que Gérard Collomb et Laurent Wauquiez font partie du top 20 de la catégorie politique.

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Laurent Wauquiez, Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas lors de l’inauguration du Parc OL

La plateforme de veille média Pressedd a publié pour la 5e année consécutive son classement annuel des 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française. Un classement découpé en catégories (Politique, Culture & Médias, Sport, Business) qui comptabilise le nombre de citations dans la presse hexagonale. Toutes catégories confondues, c'est Emmanuel Macron qui domine le classement devant Donald Trump et Marine Le Pen. Un résultat peu étonnant pour une année d'élection présidentielle. Un classement où l'on ne trouve aucun Lyonnais dans le top 20. Il faut se pencher du côté du classement des personnalités politiques françaises pour trouver Gérard Collomb, classé 14e juste devant le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez (15e).

Plus surprenant, dans la catégorie Business, Jean-Michel Aulas arrive en tête devant Pierre Gattaz, Luc Besson, Xavier Niel ou encore Patrick Drahi. Le président de l'OL passe ainsi de la 2e place en 2016 à la tête du podium avec Jean-Michel Aulas, près de 10 000 citations dans la presse française. Dans cette catégorie Business, un autre Lyonnais figure dans le Top 20 : le chef étoilé Paul Bocuse. Un classement visiblement dominé par des personnalités du milieu du sport puisque c'était Michel Platini qui y figurait en tête en 2016.

Côté Sport on retrouve Alexandre Lacazette en 10e position et Nabil Fekir en 18e d'un classement dominé par Kylian Mbappé (1er), Didier Deschamps (2e) et Rudi Garcia (3e). Enfin du côté de la culture et des médias, seul Stéphane Bern se glisse dans le top 20 dominé par Cyril Hanouna (1er), M Pokora (2e) et David Pujadas (3e).

Méthodologie :

Le classement 2017 des 1 000 de la presse française a été réalisé sur la période allant du 1er janvier au 12 décembre 2017, à partir du service Pressedd, la plateforme n°1 des médias français. Ce classement a été établi à partir des 1 500 premiers titres de la presse française (presse quotidienne nationale, presse quotidienne régionale, presse magazine – hebdomadaire et mensuelle – presse hebdomadaire régionales presse professionnelle et spécialisée) et de 1 500 sites du web éditorial : sites des titres de PQN, PQR, PHR, presse magazine et pure players, y compris les articles derrière paywall. Les articles paraissant dans plusieurs éditions de publications print régionales ne sont comptabilisés qu’une fois.