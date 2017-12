Au 1er janvier posséder une voiture à Lyon coûtera plus cher

Début 2018, les changements pour les utilisateurs de la voiture seront nombreux. En stationnement ou en circulation, avoir une voiture à Lyon coûtera encore plus cher qu'auparavant. Récapitulatif des changements prévus.

L'augmentation des amendes pour les stationnements non payés ou dépassés avait déjà fait grincer les dents de plus d'un Lyonnais. Si on ajoute la mise en place des vignettes pour la circulation lors des jours de pollution, l'amende de rigueur en cas de non-possession de ladite vignette, et le nouveau découpage des quartiers pour acquérir la vignette résident, la métropole agace certains automobilistes. Pour éviter les sanctions, pensez à vous mettre à jour.

Jours de pollution, sortez les vignettes

Pour les retardataires, n'attendez plus pour acquérir votre vignette Crit'Air. Elle se commande sur un site dédié, et ne coûte que 4,18€, une somme moindre comparée à l'amande potentielle si vous ne la possédez pas : 45€. Depuis mi-novembre, la vignette est obligatoire sur chaque véhicule. Le préfet Comet prévoyait de déployer les forces de l'ordre pour contrôler chaque automobiliste en cas de pics de pollution important. Les voitures sans vignette et celles classées 4 et 5 auront interdiction de circuler lors des épisodes de pollution. Selon les risques, le préfet se réservait même le droit d'interdire l'accès aux véhicules classés 3.

DR Les différentes catégories du certificat sur la qualité de l'air.

Stationnement résident, il faudra mettre la main à la poche

Au premier janvier 2018, finis les stationnements résidents découpés par arrondissement. Désormais il faudra se munir d'une vignette spéciale, correspondant au découpage d'un des quinze quartiers que la ville de Lyon a élaboré. "Ce découpage est plus adapté aux habitudes des habitants. Il privilégie ainsi le stationnement à proximité du domicile", expliquait la Ville dans un communiqué. Si les vignettes résidents acquises en 2017 sont valables jusqu'à leur échéance, les nouvelles coûteront 40€ par an pour un premier véhicule (puis 60€ pour un second), il faudra compter 20€ pour les voitures Crit'Air vignette verte ou les les hybrides rechargeables. Des tarifs courtes durées sont également disponibles : 20€ pour un mois, 6€ pour une semaine et 2€ pour la journée. Cette mesure répond aussi à un des objectifs de Lyon : "inciter les résidents qui disposent d'un parking privé à l'utiliser." Cette mesure concerne 33 000 foyers, qui ont normalement tous reçu un guide explicatif pour se munir de la nouvelle vignette.

Et pour les non-résidents ?

Alors qu'elles étaient jusqu'à là plafonnées à 17€, les amendes pour non-règlement du stationnement (ou dépassement du temps indiqué) vont s'élever. À partir du premier janvier, il faudra payer 60€ en Presqu'Île et sur les grands boulevards, et 35€ dans le reste de la métropole. Un dispositif qui énerve les automobilistes, mais que saluent les élus EELV, qui y voient une "avancée positives". Cette mesure fait suite à la décision nationale de laisser les maires libres de fixer eux-mêmes le prix du forfait post-stationnement. Lyon est ainsi devenue la ville la plus chère de France quant à ces amendes.