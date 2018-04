Allergies : les pollens de bouleau arrivent à Lyon

Porté par le vent, le pollen fait son retour en région lyonnaise en ce début de semaine. Pour les personnes allergiques, la situation ne devrait qu'empirer dans les semaines à venir.

© DR Pollen

C’est le retour des beaux jours… et des allergies au pollen. "La dissémination des pollens de bouleau dans la région va passer au niveau moyen dans la journée et toucher les personnes les plus sensibles", selon une analyste du Réseau national de surveillance aérobiologique jointe par Lyon Capitale. "Les bouleaux sont en pleine floraison, or ils sont parmi les espèces les plus allergisantes", explique-t-elle tout en précisant que les pollens de frênes et de peupliers sont également en augmentation. "Avec ce temps-là, le risque de dissémination va progresser tout au long de la semaine", ajoute l’analyste.

L’allergie au pollen toucherait près de 30 % des adultes en France et environ 20 % des enfants selon un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) datant de 2014. Pour les personnes touchées, il est conseillé de fermer les fenêtres en dormant et de laver plus souvent ses vêtements et ses cheveux où le pollen s’infiltre facilement. Il existe également des traitements médicamenteux à base d’antihistaminiques disponibles en pharmacie.